Visite du parc et jardin de l’Abbaye Saint-Pierre de Bèze Abbaye de Bèze, 4 juin 2022, Bèze.

Visite du parc et jardin de l’Abbaye Saint-Pierre de Bèze

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Abbaye de Bèze

Bienvenue dans le parc à l’Anglaise de l’Abbaye de Bèze traversé par la Bèze, redessiné au XIXème siècle, de nombreux arbres remarquables : Platanes et Séquoia bicentenaires, Hètre pourpre majestueux, Catalpa remarquable. Visitez également le jardin de fleurs et de roses anciennes… avec près de 250 variétés à découvrir ! Des coloris incomparables, du pourpre le plus foncé au blanc nacré; des parfums envoûtants et poivrés. Et enfin, visite libre des bâtiments de l’Abbaye Saint Pierre de Bèze, ouverts à cette occasion. Les créateurs et jardiniers sont présents dans le jardins, tous au long des 2 jours d’ouverture pour répondre à toutes vos questions. **À noter** : Un guide imprimé gratuit est fourni ! Nous vous proposons une offre spéciale à 8 € : Jardin du Petit Lavoir ET Parc et jardin de l’Abbaye de Bèze

Gratuit -18 ans | 5€ à partir de 25 ans | 2€50 pour les étudiants de 18 à 25 ans

Venez découvrir un charmant par à l’Anglaise et son jardin fleuri !

Abbaye de Bèze 18 Rue de l’Encloître 21310 Bèze Bèze Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00