Venez découvrir le domaine de Prye de 156 ha, les extérieurs du château (XIV-XIX ième siècle) entouré de douves, le parc dessiné par Edouard André au 1XIXème siècle et les écuries monumentales à 300m du château. À l’entrée une questionnaire ludique pour toute la famille vous guidera pendant la visite. Aux écuries vous trouverez des boxes de luxe lambrissés de marbre et une salle dédié à la mission scientifique en Abyssinie de l’explorateur le vicomte Robert du Bourg de Bozas. À la cuisine du château vous pouvez faire une petite pause café et vous laissez tenter par un gâteau fait maison.

3€50 | Gratuit – 18 ans

