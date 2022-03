Visite du parc et du potager du Domaine de la Hardouinais Domaine de La Hardouinais,Ar Duen Saint-Launeuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

le dimanche 5 juin

A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, le domaine de la Hardouinais sera ouvert le dimanche. Le temps d’une visite, vous pourrez découvrir plus de 300 variétés de rosiers en pleine floraison, un potager écologique. Le chef jardinier du domaine Ar Duen, David Le Bars, pourra vous prodiguer ses conseils. Rendez-vous au domaine de la Hardouinais dimanche 5 juin Domaine de La Hardouinais,Ar Duen La Hardouinais 22230, Saint Launeuc Saint-Launeuc Côtes-d’Armor

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T17:30:00

