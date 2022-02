Visite du parc et du potager du château de Courterolles Château de Courterolles Guillon-Terre-Plaine Catégories d’évènement: Guillon-Terre-Plaine

Yonne

Visite du parc et du potager du château de Courterolles Château de Courterolles, 3 juin 2022, Guillon-Terre-Plaine. Visite du parc et du potager du château de Courterolles

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Château de Courterolles

Durant la visite découvrez l’importante collection botanique ainsi que les différentes œuvres d’art contemporaines que comporte ce jardin labellisé. Les visiteurs pourront découvrir une exposition de céramiques par Marcela Paz Undurraga avec des pièces réalisées avec des argiles du parc (orangerie de la cour). **À noter :** Une carte sera remise à l’entrée et un guide est directement chargeable sur smartphone à partir du site internet.

6€ | Gratuit – 18 ans | À partir de 6 ans | Visite 1h30

Découvrez l’importante collection botanique de ce jardin labellisé Jardin Remarquable ! Château de Courterolles 1 Grande Rue, Courterolles 89420 Guillon Guillon-Terre-Plaine Guillon Yonne

