Visite du parc et du manoir de la Vignette Parc du manoir de la vignette, 4 juin 2022, Le Cellier. Visite du parc et du manoir de la Vignette

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du manoir de la vignette Visite du parc du manoir de la Vignette et vente de plantes insolites au profit de l’association « Au-delà du regard » du Cellier. https://www.audeladuregard.fr/ Parc du manoir de la vignette La Vignette, Le Cellier, Loire Atlantique, Pays de la Loire Le Cellier Loire-Atlantique

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T18:00:00

