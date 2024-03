Visite du parc et du jardin potager Chäteau de La Devansaye Segré, samedi 1 juin 2024.

Visite du parc et du jardin potager Dans un parc paysagé par André Leroy au milieu du XIXème siècle se découvre un potager clos de mur qui n’a jamais arrêté depuis sa création de produire des fruits des légumes et des fleurs pour les f… 1 et 2 juin Chäteau de La Devansaye 4€ et gratuit pour les moins de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Dans un parc paysagé par André Leroy au milieu du XIXème siècle se découvre un potager clos de mur qui n’a jamais arrêté depuis sa création de produire des fruits des légumes et des fleurs pour les familles habitant sur la propriété.

Chäteau de La Devansaye La Devansaye 49500 Marans Segré 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire C’est à Joseph de la Perraudière -1832-1917- que l’on doit la construction de ce potager d’un hectare entièrement clos de murs.

Mais nous en devons l’idée à Auguste de La Devansaye -1817-1871 qui a élaboré et remanié avec André Leroy entre 1843 et 1849 (source Archives du Maine et Loire) le plan de l’ensemble du parc avec bien entendu un jardin potager et un verger .

Le jardin potager d’un hectare clos de murs a retrouvé ces dernières années son usage vivrier et floral avec ses nombreuses variétés de fruits, de légumes et de fleurs ainsi que sa collection de pommiers et de poiriers. Il a obtenu un Prix de La Société Nationale d’Horticulture de France en 2007 et est visité par un public de plus en plus nombreux. La Devansaye se trouve sur la route C1 entre La Chapelle sur Oudon et Marans

©ladevansaye