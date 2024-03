Visite du parc et du jardin du château de Clavy-Warby Parc du château Warby, vendredi 31 mai 2024.

Visite du parc et du jardin du château de Clavy-Warby Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Parc du château Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visite libre du parc et du jardin du Château de Clavy-Warby. Le petit parc, d’un peu moins de 1000 m2, est planté de diverses essences (Tulipier, arbre aux mouchoirs, viorne…). Le jardin de 1 700 m2 comprend une partie agrément et une partie potager. Le jardin d’agrément comprend de nombreuses vivaces, des arbustes, des arbres… Le petit potager est organisé en carrés. Pour tous les espaces, aucune utilisation de pesticides, engrais ou autres. Les herbes folles ne sont pas systématiquement chassées…

Parc du château 16 avenue du château 08460 Clavy-Warby Warby 08460 Ardennes Grand Est 0671130248 [{« type »: « phone », « value »: « 0671130248 »}, {« type »: « email », « value »: « clavydelap@gmail.com »}] Le parc, le jardin, la cour sont ouverts pour les rendez-vous aux jardin. De nombreuses vivaces, divers arbres et arbustes sont présents sur les 3000 m2 de terrain : tulipier, gingko, poiriers en espaliers, rosiers et pivoines…

Ici, pas de pesticides et les herbes « folles » ont aussi une place. J’utilise toutes sortes de paillis et des oyas pour lutter contre la sécheresse.

Des visites commentées du château sont possibles, sur demande. Stationnement sur la place saint Mathieu, au pied de l’église, le château est à 50 mètres à pied.

