2022-06-03 – 2022-06-05

16 AVENUE DU CHATEAU Clavy-Warby 08460 Clavy-Warby Visite libre et gratuite du parc, du jardin et du potager du château de Warby, les 3, 4 et 5 juin de 10h à 18h Conditions et réservation par mail ou téléphone. Stationnement possible sur la place Saint-Mathieu au pied de l’église, le château est à une minute à pied. Le petit parc , d’un peu moins de 1000 m2, est planté de diverses essences (Tulipier, arbre aux mouchoirs, viorne,…) Le jardin de 1700 m2 comprend une partie agrément et une partie potager. Le jardin d’agrément de nombreux vivaces, des arbustes, des arbres… Le petit potager est organisé en carrés. Pour tous les espaces, aucune utilisation de pesticides, engrais ou autres. Les herbes folles ne sont pas systématiquement chassées… clavydelap@gmail.com +33 6 71 13 02 48 16 AVENUE DU CHATEAU Clavy-Warby

