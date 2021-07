Le Port-Marly Château de Monte-Cristo - Demeure d'Alexandre Dumas Le Port-Marly, Yvelines Visite du Parc et du Château Monte-Cristo Château de Monte-Cristo – Demeure d’Alexandre Dumas Le Port-Marly Catégories d’évènement: Le Port-Marly

Yvelines

Visite du Parc et du Château Monte-Cristo Château de Monte-Cristo – Demeure d’Alexandre Dumas, 18 septembre 2021, Le Port-Marly. Visite du Parc et du Château Monte-Cristo

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Monte-Cristo – Demeure d’Alexandre Dumas

Découverte de la demeure créée pour Alexandre Dumas ainsi que de son parc romantique aménagé à l’anglaise avec grottes, rocailles et bassins. Présence d’un comédien en costume à partir de 14h qui interviendra de façon impromptue auprès des visiteurs afin de conter quelques anecdotes liées à la vie d’Alexandre Dumas, sa manière de travailler, l’atmosphère qui régnait à Monte-Cristo lorsque l’écrivain l’habitait… Exposition des œuvres de l’artiste d’art contemporain reçu en 2021, présentée dans le parc et au deuxième étage de la demeure.

Tarif unique exceptionnel de 4 € et gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.

Découverte de la demeure créée pour Alexandre Dumas ainsi que de son parc romantique aménagé à l’anglaise avec grottes, rocailles et bassins. Château de Monte-Cristo – Demeure d’Alexandre Dumas Pavillon d’accueil – Chemin des Montferrand 78560 Le Port-Marly Le Port-Marly Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Port-Marly, Yvelines Autres Lieu Château de Monte-Cristo - Demeure d'Alexandre Dumas Adresse Pavillon d'accueil - Chemin des Montferrand 78560 Le Port-Marly Ville Le Port-Marly lieuville Château de Monte-Cristo - Demeure d'Alexandre Dumas Le Port-Marly