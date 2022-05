Visite du parc et du château d’Urtubie Jardin du château d’Urtubie Urrugne Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Visite libre du parc et de l’intérieur du château, visite commentée de l’architecture et exposition sur “Les Plantes du Pays Basque” dans l’orangerie du XVIIIe siècle.

Entrée (parc et château) : 7€ (au lieu de 8€), 3€ (au lieu de 4€) pour les enfants.

Jardin du château d'Urtubie, 1 rue Bernard-de-Coral, 64122 Urrugne, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine

4-5 juin 2022, 10:30-12:30 et 14:15-18:15

