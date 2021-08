Acigné Château des Onglées Acigné, Ille-et-Vilaine Visite du parc et du château des Onglées Château des Onglées Acigné Catégories d’évènement: Acigné

Ille-et-Vilaine

Visite du parc et du château des Onglées Château des Onglées, 17 septembre 2021, Acigné. Visite du parc et du château des Onglées

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Château des Onglées

Vendredi : promenade à votre guise dès 13h Visite commentée de l’histoire du château et du parc des Onglées à 15h Samedi : promenade à votre guise dès 13h Visite commentée de l’histoire du château et du parc des Onglées à 15h

Adulte : 5 € – Enfant (12-17 ans) : 4€ ​ Tarifs réduits : famille nombreuse et famille de militaire (sur présentation d’un justificatif) Tarifs : Adulte : 4€, Enfant : 3 € ​ Paiement sur place en chèque ou espèce

Aux portes de Rennes, dans un écrin de verdure, ce château, son parc et sa chapelle sont inscrits aux Monuments Historiques depuis 2012. Ce domaine familial est ouvert au public depuis l’été 2020. Château des Onglées lieu dit les Onglées 35690 Acigné Acigné Les Onglées Ille-et-Vilaine

