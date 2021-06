Torcy Château des Charmettes Seine-et-Marne, Torcy Visite du parc et du château des Charmettes Château des Charmettes Torcy Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

**Visite libre du parc des Charmettes** ————————————— Pensé et ordonnancé autour d’allées, pelouses, essences rares ou atypiques de nos régions, lieux secrets, rivière avec cascade et ponts, grottes et kiosque, sur le modèle des Buttes-Chaumont. Ce parc, propriété de la Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne, a fait l’objet d’un remarquable réaménagement, conservant et valorisant son esprit d’origine : les promeneurs, au fil de leur déambulation, découvrent platanes, charmes, cèdres, érables, hêtres pourpres, gingko biloba… et les multiples perspectives insolites et pleines de charme qu’offre cet îlot de nature en centre-ville. **Visite des deux salles d’exposition du château des Charmettes** —————————————————————– Les visiteurs pourront découvrir une partie du rez-de-chaussée de cette ancienne et belle demeure bourgeoise construite fin XIXe siècle.

Découverte du château des Charmettes, grande maison bourgeoise située en centre-ville et de son parc, réaménagé en espace public tout en conservant l’esprit de ses origines. Château des Charmettes 5 avenue de Lingenfeld 77200 Torcy Torcy Seine-et-Marne

