du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc et jardins de Jarzé

Parc d’ordonnancement classique, redessiné au début du XXème par le paysagiste René-Edouard André. Aménagé en parterres, mails et tapis verts avec une succession de terrasses. Bénéficie de vues exceptionnelles

5€ l’entrée ; 4€/personne pour les groupes de 10

Parc et jardins de Jarzé, 9, impasse du Presbytère, Jarzé, Jarzé Villages, Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

