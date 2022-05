Visite du parc et des expositions Maison Elsa Triolet-Aragon Saint-Arnoult-en-Yvelines Catégories d’évènement: Saint-Arnoult-en-Yvelines

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin

**Durant les journées Rendez-vous aux jardins, vous pourrez accéder gratuitement au jardin d’Elsa et Aragon.** C’est un parc qui a inspiré deux grands auteurs de la littérature française au XXe siècle. Propriété d’Elsa Triolet et Louis Aragon à partir de 1951, le jardin du moulin de Villeneuve à Saint-Arnoult-en-Yvelines est présent dans plusieurs de leurs ouvrages. Une promenade, à travers les prairies, bois et « pleurs », reliés par des passerelles, attendant d’être découverts. Des sous-bois à l’atmosphère humide, crépusculaire, et des prairies éblouissantes par leur nudité se côtoient, s’enchevêtrent. Le couple a désiré être enterré là, les abords de la tombe blanche forment un écrin de verdure autour des deux écrivains. Un jardin de sculptures continuellement enrichi Le vœu du couple était aussi que leur maison demeure un lieu d’échange et de rencontres, que les artistes s’y croisent encore tous les jours. C’est la raison pour laquelle un jardin de sculpture a fait son apparition. 30 artistes sont aujourd’hui représentés dans les 6 hectares du parc. Street Art chez Speedy Graphito, jef Aerosol, Levalet, figures d’arts populaires avec Hervé Di Rosa, s’inspirant des écrits d’Aragon et Elsa Triolet avec Noël Pasquier, ces œuvres sont un voyage à travers l’art contemporain. Un parcours est proposé parmi les œuvres, et pour les enfants comme pour les plus grands des pictogrammes pour donner quelques clés : partager, discuter, découvrir les oeuvres en famille.

À la Maison Elsa Triolet-Aragon, le parc est devenu un jardin de sculptures. Le couple d'écrivains voulaient qu'après leur mort les artistes continuent de s'y croiser.

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

