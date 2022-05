Visite du parc et de la chartreuse Parc de la chartreuse de Valrose Latresne Catégories d’évènement: Gironde

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc de la chartreuse de Valrose

Visite guidée d’environ une heure pour découvrir la maison, le parc, l’étang, le bassin et le pigeonnier.

7€, gratuit pour les enfants

Visite guidée du parc et de la chartreuse Parc de la chartreuse de Valrose 41 chemin du Bord de l’Eau, 33360 Latresne Latresne Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:00:00

