Les personnes bénévoles assurant l’entretien du site, seront présentes pour vous guider. Promenade dans ce magnifique parc arboré. Parc du Windeck 51 rue principale 67530 Ottrott Ottrott Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T17:00:00

