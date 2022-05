Visite du parc du muséum d’Auxerre Parc du Muséum d’Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Découvrez le parc d’une maison bourgeoise dans laquelle le Muséum s’est installé en 1981. Le parc a longtemps été traité en “jardin à la Française”. Il est désormais géré de manière plus ouverte à la biodiversité : plante spontanée et leurs espèces inattendues : achillées, arums, orchidées…, insectes pollinisateurs, oiseaux sont les bienvenus. Place aux plantes sauvages dans certaines zones du parc ! Parc du Muséum d’Auxerre 5 boulevard Vauban, 89000 Auxerre Auxerre Yonne

