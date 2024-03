Visite du parc du manoir de Kintzheim Ruines et parc du château de Kintzheim Kintzheim, vendredi 31 mai 2024.

Visite du parc du manoir de Kintzheim Venez découvrir le jardin tableau du manoir de Kintzheim 31 mai – 2 juin Ruines et parc du château de Kintzheim Pique-nique non autorisé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Ouverture du parc possible pour le public scolaire. Prendre contact avec la propriétaire.

Ruines et parc du château de Kintzheim 92 rue de la Liberté, 67600 Kintzheim, Bas-Rhin, Grand Est Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est 06 08 75 55 15 Jardin paysager planté en 1803 de plus de 40 espèces d’arbres. Le futur baron d’empire Mathieu de Fabvier fait aménager un « jardin-tableau » à l’anglaise pour encadrer la ruine du château de Kintzheim. La maison, le parc et la ruine forment un ensemble. Parking à proximité. Entrée du parc dans le village

Humann