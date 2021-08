Nettancourt Parc du Domaine de La Grange aux Champs Meuse, Nettancourt Visite du parc du domaine de la Grange aux Champs Parc du Domaine de La Grange aux Champs Nettancourt Catégories d’évènement: Meuse

### Venez découvrir le Parc du Château de la Grange aux Champs de Nettancourt. Arbres remarquables, étangs et grotte en rocaille ponctueront votre parcours. De son origine monastique, le domaine a gardé son nom. Le parc, composé autour des eaux vives qui le ponctuent en bassins, étangs, ruisseaux, possède de belles statues, une grotte en rocaille, un rucher, une pêcherie, un lavoir appartenant à l’architecture argonnaise traditionnelle et une cuverie avec ancien pressoir et fouloir dans les communs, de style champenois. Des arbres rares sont répertoriés ainsi que de nombreux hydrangeas. En dehors de la période estivale, vous avez la possibilité, sur rendez-vous, de réserver des visites pour les groupes. Une visite guidée du parc vous sera également proposée à 15h, le dimanche.

Gratuit. Entrée libre. Visite guidée payante : 5€.

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

