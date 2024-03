visite du parc du château du Bouchet Parc du château du bouchet Noyant-Villages, samedi 1 juin 2024.

visite du parc du château du Bouchet Rendez-vous aux jardins 2024 Samedi 1 juin, 14h00 Parc du château du bouchet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Parc du château du bouchet Le Bouchet 49490 Noyant Villages Lasse Noyant-Villages 49490 Lasse Maine-et-Loire Pays de la Loire Parc paysager romantique implanté au 19e siècle sur les conseils du paysagiste Lalos, sur l’emprise d’un jardin classique. Un jardin régulier a récemment été réaménagé entre le Saut de Loup et le château, vers lequel convergent les anciennes allées et perspectives. Sur la D766 entre Baugé et Auverse. Tarif : 3€ ; Gratuit -12 ans

©H. d’Oysonville