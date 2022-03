Visite du parc du château du Bouchet Parc du château du bouchet Noyant-Villages Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du château du bouchet 3 Euros par personne. Gratuit pour les enfants.

Visite libre avec plan et descriptif du magnifique parc paysager romantique qui s’étend sur 30 hectares autour du château du Bouchet. Parc du château du bouchet Le Bouchet 49490 Noyant Villages Lasse Noyant-Villages Lasse Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

