du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Parc du château de Trémilly

Le château actuel a été construit au début du XVIIIème siècle, sur les plans de Jean-Baptiste Bouchardon. Le parc a été conçu à la fin du XVIIIème siècle ou au début du XIXème siècle, et comprend un jardin à l’anglaise et un bois traversé d’allées cavalières. Un escalier à double volée dessert une orangerie d’époque Viollet-Le-Duc. Promenade libre dans le parc Parc du château de Trémilly 4, rue du Château, 52110 Trémilly, Haute-Marne, Grand Est Trémilly Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

