du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

C’est l’événement de ces Rendez-vous aux jardins : après plus de 30 ans d’abandon et un important chantier de restauration, la cour d’honneur et le parc du château ouvrent au public. Venez flâner dans les allées du parc à l’Anglaise, où les grands arbres exceptionnels dialoguent avec les sculptures d’Etienne Viard. RDV 58 rue du château. Renseignements : [contact@chateaudethezan.com](mailto:contact@chateaudethezan.com)

Visite libre en continu de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 18 h 30. Entrée : 4 € plein tarif, 3 € réduit.

Château de Thézan 84210 Saint-Didier Vaucluse

