du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Château de Saint-Marcel de Félines

Le jardin clos de murs est installé sur l’un des ultimes monts du Beaujolais. Il domine la Plaine du Forez et au loin les montagnes du dites du matin. Structuré à partir de la subdivision du rectangle principal, le jardin clos offre plusieurs espaces. En entrant par la grille de fer forgé on découvrira le boulingrin orné d’un parterre en pièces de gazon découpé, de lavandes thyms luisants et iris nains. Viennent ensuite le canal et le massif de buis moutonnant au sein duquel se cachent quatre micro-jardins thématiques et quelques sculptures. La partie haute du clos est occupé par un grand verger nouvellement replanté et dont les compartiments de fruitiers sont délimités par des haies de chalefs. Au fil de l’ascension on découvrira des rigoles en eau, un potager, une montagnette. Au point culminant se trouve la chapelle offrant un large point de vue sur la campagne environnante et sur le château. Autour de ce dernier ont été aménagés d’autres espaces paysagers et jardinés : l’avenue d’honneur en forme de grand rectangle, la cour du château, le jardin sauvage, les théâtres de verdure et des chemins qui emmènent le visiteur à la découverte du domaine. Visite guidée du château possible pour découvrir les pièces intérieures.

Visite du Parc : 5 € tarif adulte et 3 € pour les enfants.

Passez les grilles du Clos pour découvrir : le boulingrin, les allées du labyrinthe de buis, le canal, le pavillon, les petits canaux, la chapelle, le potager, le verger et la Montagnette.

Château de Saint-Marcel de Félines 42122 Saint Marcel de Félines Saint-Marcel-de-Félines Loire



2022-06-04T12:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T12:00:00 2022-06-05T18:00:00