Visite du parc du château de l’Hermenault Parc du château de l’Hermenault, 4 juin 2022, L'Hermenault.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du château de l’Hermenault

Type : parc régulier à la française aménagé au XVIIe et XVIIIe siècle. Inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Prix French Heritage Society 2009. Historique : situé sur un promontoire entre plaine et bocage, le site accueille d’abord un prieuré fortifié vers l’an 1000. Rattaché à l’abbaye de Maillezais, il devient ensuite résidence d’été des évêques de Maillezais. Mgr d’Estissac y construit un grand château à la Renaissance. Son secrétaire, Rabelais, y séjourna. Il lui envoya de Rome des graines de platanes pour le parc. Pendant les guerres de Religion, le château est saccagé. Il est restauré par un nouvel évêque, Mgr de Sully Bethune, après le transfert de l’évêché à La Rochelle au XVIIeme. Les communs à arcades, la grange, le parc et les terrasses sont aménagés par la suite. Au XVIIIeme siècle, Mgr de Crussol d’Uzes construit le logis des Dames dans le style rochelais. À la Révolution, devenu bien national, la résidence des évêques est achetée par un armateur, maire de La Rochelle, Daniel Garesche. Racheté en 1806 par Pierre Godard des Breuze, colonel d’Empire, le site est resté depuis dans la même famille. 4 terrasses en herbe de 110m de long relient la plate-forme du château à la Longèves canalisée, bordant une grande prairie en hémicycle. Un alignement de platanes remarquables, dits de Rabelais, surplombe les terrasses. Cette prairie a été aménagée grâce à un réseau de canalisations, centrées sur le Miroir d’eau. Le canal de la Longèves, bordé d’un pont de pierre, d’un lavoir et d’un moulin à eau se termine par un grand bassin circulaire qui servit de piscine à chevaux. Un potager et une grange colossale avec charpente à la Philibert Delorme ajoutent au charme d’une promenade pastorale hors du temps.

5€, gratuit pour les moins de 12 ans

Dans le Sud Vendée entre plaine et bocage, venez découvrir le parc du Château de l’Hermenault XVIIè et XVIIIè.

Château de l'Hermenault 3, Impasse du Château, L'Hermenault, Vendée, Pays de la Loire



