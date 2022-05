Visite du parc du château de la Varenne Parc du château de la Varenne Haironville Catégories d’évènement: Haironville

Le Parc du château de la Varenne, labellisé Jardin Remarquable, présente de nombreuses espèces d’arbres interessantes (parcours fléché). Malheureusement, les conditions climatiques actuelles (successions de coups de vent, de période de sécheresse) et l’apparition de maladies disséminant des familles entières d’arbres (fresnes, marronniers, conifères, buis) modifient lentement la composition du parc et obligent à adapter les nouvelles plantations.

entrée 3 € : gratuit jusqu’à 18 ans.

Visite libre avec dépliant de visite du parc du château de la Varenne, 20 ha, entouré par la Saulx. Parc du château de la Varenne 9, rue Victor-Pétin, 55000 Haironville, Meuse, Grand Est Haironville Meuse

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T18:00:00

