* Visite libre du parc du château de La Source * Visite d’un jardin clos, fleuri, du 19ème * Des histoires et des anecdotes sur les familles bâtisseuses de la Source et du Pavillon vous seront contées: pourquoi la pauvre Caroline perdit deux fois la tête sous le Premier Empire, ou bien comment un commandant de vaisseau découvrit l’exploitation du guano sur une île au large du Chili, ou encore l’étonnement d’un capitaine devant la réaction de son chef arrivant sur le front en 1915.

Entrée libre

visite libre Château de la Source 2 rue de Bretagne Rocheservière Vendée

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00

