Château de la roche-noyant, le dimanche 5 juin à 11:00

Visite libre du parc et des dépendances. Le parc a été composé en 1878 à l’imitation des parcs à l’anglaise autour de Paris au XVIIIème siècle. Ambiance bucolique.

Entrée payante de 2€ par personne; 1€ par enfant ; 5€ par famille

Visite du parc composé en 1878 par Jacques Chevallier à la manière des jardins à l'anglaise de la fin du XVIIIème Château de la roche-noyant 16, Vieille Rue, Noyant-la-Gravoyère

2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T18:00:00

