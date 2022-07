Visite du Parc du Château de Fosseuse Bornel Bornel Catégories d’évènement: BORNEL

Visite du Parc du Château de Fosseuse Bornel, 23 juillet 2022, Bornel. Visite du Parc du Château de Fosseuse

104 Rue du Vert Galant Bornel Oise

2022-07-23 – 2022-08-31 Bornel

Oise Bornel 5 Du 23 juillet au 31 août, découvrez le Parc du Château de Fosseuse, véritable écrin de verdure de 16 hectares avec forêts, prairies, étang et rivière !

Les propriétaires de ce lieu privé vous accueillent tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.

