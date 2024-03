Visite du Parc du Château de Drudas Parc du château de Drudas Drudas, samedi 1 juin 2024.

Visite du Parc du Château de Drudas A l’occasion de cette nouvelle participation aux Rendez-vous aux jardins, vous pourrez visiter le parc de 5 000m² et notamment admirer les Cèdres de l’Atlas. Ces arbres majestueux centen… 1 et 2 juin Parc du château de Drudas Gratuit. Sur inscription (merci de nous prévenir de votre venue afin que nous puissions anticiper le nombre de visiteurs).

À l’occasion de cette nouvelle participation aux « Rendez-vous aux jardins », vous pourrez visiter le parc de 5 000m² et notamment admirer les Cèdres de l’Atlas. Ces arbres majestueux, centenaires, dont la projection au sol du houppier (32 m) vous émerveillera.

Les jardins ont fait partie d’un grand projet de réhabilitation mené de 2015 à 2017, en même temps que la rénovation du Château.

Parc du château de Drudas Le village, 31480, Drudas Drudas 31480 Haute-Garonne Occitanie Parc privé de 5000 m2 réhabilité de 2015 à 2017 en même temps que le château du XVIIIe siècle. Un écrin sublime planté de fleurs et d'arbres, notamment un cèdre de l'Atlas centenaire, classé « Arbre remarquable de France » dont la projection au sol du houppier est de 32 m. Un reportage photographique des travaux peut être consulté sur place. de Toulouse, N 224, D 1 puis D 93, au village

