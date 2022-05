Visite du Parc du Château de Drudas Parc du château de Drudas Drudas Catégories d’évènement: Drudas

Haute-Garonne

Visite du Parc du Château de Drudas Parc du château de Drudas, 4 juin 2022, Drudas. Visite du Parc du Château de Drudas

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du château de Drudas

A l’occasion de cette participation aux Rendez-vous aux jardins, vous pourrez visiter le parc de 5 000m² où vous pourrez notamment admirer les Cèdres de l’Atlas. Ces arbres majestueux centenaire dont la projection au sol du houppier est de 32 m vous émerveillera. Les jardins ont fait partie d’un grand projet de réhabilitation de 2015 à 2017, en même temps que la rénovation du Château. Une zone de prairie sauvage aux pieds des Cèdres a été préservée pour favoriser la biodiversité des espèces. Un reportage photographique des travaux peut être consulté sur place.

Visite libre du parc. Possibilité de consommer sur place sur réservation.

Profitez d’une visite libre du parc du Château de Drudas ! Parc du château de Drudas Le village, 31480, Drudas Drudas Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drudas, Haute-Garonne Autres Lieu Parc du château de Drudas Adresse Le village, 31480, Drudas Ville Drudas lieuville Parc du château de Drudas Drudas Departement Haute-Garonne

Parc du château de Drudas Drudas Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/drudas/

Visite du Parc du Château de Drudas Parc du château de Drudas 2022-06-04 was last modified: by Visite du Parc du Château de Drudas Parc du château de Drudas Parc du château de Drudas 4 juin 2022 Drudas Parc du château de Drudas Drudas

Drudas Haute-Garonne