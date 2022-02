Visite du Parc du château de Cuiseaux (Hôtel Nayme des Oriolles) Parc du château de Cuiseaux (Hôtel Nayme) Dommartin-lès-Cuiseaux Catégories d’évènement: Dommartin-lès-Cuiseaux

Saône-et-Loire

Visite du Parc du château de Cuiseaux (Hôtel Nayme des Oriolles)
du samedi 4 juin au dimanche 5 juin 2022

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du château de Cuiseaux (Hôtel Nayme)

Découvrez : bassin de nénuphars, allée de pommiers en cordon, charmille sculptée qui introduisent vers une nouvelle roseraie et un ensemble de nouveaux bassins en sous bois dans une partie plantée d’hydrangeas. Dans le potager : serre restaurée, allée centrale agrémentée d’arceaux supportant des rosiers, verger bordé d’un mur supportant treille et fruitiers en espalier.

2€ | Gratuit – 25 ans et chômeurs

Un jardin au cœur de la cité médiévale de Cuiseaux ! Parc du château de Cuiseaux (Hôtel Nayme) Champ de Foire de Cuiseaux Dommartin-lès-Cuiseaux Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:30:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T09:30:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T18:00:00

