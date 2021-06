Visite du Parc du Château de Corbeil-Cerf Corbeil-Cerf, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Corbeil-Cerf.

0 0 À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 18 et 19 septembre 2021, partez à la découverte du Parc du Château de Corbeil-Cerf, jardin classé aux monuments historiques depuis 1994. Accompagné d’un guide, découvrez les secrets de ce jardin dessiné au 19e et réaménagé en 1960 par l’architecte-paysagiste belge René Pechère.

Visite sur réservation uniquement, limitée à 35 personnes.

Renseignements et réservations auprès de l’Office de tourisme des Sablons en Pays de Nacre.

contact@tourisme-sablons-nacre.fr +33 3 44 84 40 86 https://openagenda.com/jep-2021-hauts-de-france/events/visite-du-parc-du-chateau-de-corbeil-cerf?lang=fr

