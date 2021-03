Commarin Parc du château de Commarin Commarin, Côte-d'Or Visite du parc du château de Commarin Parc du château de Commarin Commarin Catégories d’évènement: Commarin

du vendredi 4 juin au dimanche 6 juin à Parc du château de Commarin

La visite du parc s’effectue avec un parcours découverte, remis à l’Accueil. Lors de la visite, vous aurez la chance d’apercevoir nos poules du XVème siècle, nos cochons nains vietnamiens ainsi que nos très nombreuses carpes ! Profitez de votre visite dans le parc pour admirer l’exposition de Totems de l’Artiste Kevin Pearsh. Possibilité de visiter l’intérieur du château, en sus.

5.50€, 4€ pour les 6-16 ans, gratuit -6 ans

Profitez de l’architecture du château de Commarin et de son parc à l’Anglaise du XIXème siècle Parc du château de Commarin Route départementale 21320 Commarin Commarin Côte-d’Or

2021-06-04T10:00:00 2021-06-04T18:00:00;2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T18:00:00

