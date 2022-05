Visite du Parc du château de Bourron Parc du Château de Bourron Bourron-Marlotte Catégories d’évènement: Bourron-Marlotte

le dimanche 5 juin à 14:00

Le parc du château de Bourron, clos de murs, déploie ses 40 hectares de pelouse et de bois, dans le prolongement de la forêt de Fontainebleau. Il révèle quelques surprises : cachée derrière la petite maison, la romantique source d’époque néolithique appelée Source Saint-Sévère qui donne naissance au canal ; la statue de Cérès qui ferme le parterre nord, celle de Saint Joseph par Fernand Py sous les futaies et la maison d’Artagnan. Mais l’axe majeur de ce parc à la française demeure la grande perspective, conduite au sud par le canal et les allées de tilleuls qui donne au Château de Bourron toute sa grandeur. Site inscrit à l’inventaire supplémentaire en 1926 et classé depuis 1971 au titre des monuments historiques.

Adulte : 4 € Enfant moins de 18 ans : 2.50 €

Prestigieux Château du 17ème siècle en plein cœur de la forêt de Fontainebleau. Classée Monument Historique, entourée de douves en eaux vives, cette élégante demeure propose un cadre hors du temps. Parc du Château de Bourron 14 bis rue du Maréchal Foch 77780 Bourron-Marlotte Bourron-Marlotte Seine-et-Marne

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T17:00:00

