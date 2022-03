Visite du Parc du château d’Auzon Château d’Auzon, 4 juin 2022, Lucenay-lès-Aix.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Château d’Auzon

### Présentation du parc et de ses évolutions au regard du changement climatique. Découvrez le parc d’Auzon (25 ha) avec ses étangs et la rivière. Admirez les essences rares et les arbres considérés comme remarquables. Le parc Agricole et Paysager a été dessiné en 1847-1849 par le Comte de Choulot. Si les conditions sanitaires le permettent : exposition d’ouvrages sur les parcs et jardins et photos anciennes. La visite du parc prend entre 45 minutes et 2 heures suivant votre rythme. Pour en savoir plus sur le [parc](www.auzon.org) vous pouvez nous suivre sur [instagram](https://www.instagram.com/chateauauzon/) et poster vos photos avec le #RDVJardins. **À noter** : Prévoir de la marche à pied. Chiens en laisse uniquement.

Entrée libre

Une promenade dans un parc du XIXème siècle !

Château d’Auzon Château d’Auzon, 58380 Lucenay-les-Aix Lucenay-lès-Aix Nièvre



2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T20:00:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T20:00:00