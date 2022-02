Visite du parc du Centre Hospitalier Georges Mazurelle Parc de l’Hôpital George Mazurelle La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

Vendée

Visite du parc du Centre Hospitalier Georges Mazurelle Parc de l’Hôpital George Mazurelle, 4 juin 2022, La Roche-sur-Yon. Visite du parc du Centre Hospitalier Georges Mazurelle

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc de l’Hôpital George Mazurelle

Le centre hospitalier spécialisé Georges Mazurelle, de conception pavillonnaire, compte 35 hectares d’espaces verts. Hôpital refuge de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), engagé dans la biodiversité et le respect de l’environnement. Véritable poumon vert dans la ville, le parc arboré compte de nombreux aménagements : théâtre de verdure, haies plessées, jardins thérapeutiques et parcours d’équilibre. Un rucher y est implanté depuis plusieurs années et un côteau y accueille une dizaine de brebis, dans le cadre d’une démarche d’éco-pâturage. Visite du parc du Centre Hospitalier spécialisé Georges Mazurelle réparti sur 35 hectares d’espaces verts et de ses nombreux aménagements. Parc de l’Hôpital George Mazurelle 177 rue dAubigny, La Roche-sur-yon La Roche-sur-Yon Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon, Vendée Autres Lieu Parc de l'Hôpital George Mazurelle Adresse 177 rue dAubigny, La Roche-sur-yon Ville La Roche-sur-Yon lieuville Parc de l'Hôpital George Mazurelle La Roche-sur-Yon Departement Vendée

Parc de l'Hôpital George Mazurelle La Roche-sur-Yon Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-roche-sur-yon/

Visite du parc du Centre Hospitalier Georges Mazurelle Parc de l’Hôpital George Mazurelle 2022-06-04 was last modified: by Visite du parc du Centre Hospitalier Georges Mazurelle Parc de l’Hôpital George Mazurelle Parc de l'Hôpital George Mazurelle 4 juin 2022 La Roche-sur-Yon Parc de l'Hôpital George Mazurelle La Roche-sur-Yon

La Roche-sur-Yon Vendée