Visite du parc de sculptures et présentation d’une cabane style “Kerterre” La Mare au Sel, 18 septembre 2021, Locqueltas.

Visite du parc de sculptures et présentation d’une cabane style “Kerterre”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Mare au Sel

Découvrez 300 sculptures sur pierre et sur bois dans un lieu unique par son originalité dans le Morbihan au cœur des landes de Lanvaux et autant d’arbres et de plantes nouvellement répertoriés ! Entrez et laissez-vous surprendre par la magie des lieux. « Ici, on entend gazouiller les éléphants » dans un bois de 5 hectares façonné par Alexis Le Breton, un personnage haut en couleur. Agriculteur à la retraite, Alexis a consacré les 23 dernières années de sa vie à la création. La Mare au poivre figure désormais parmi les 30 sites d’art brut sélectionnés en France aux côtés du fameux palais du Facteur Cheval. _Samedi 18 et dimanche 19 septembre_, découverte du savoir faire pour la réalisation d’une cabane ronde écologie façon “Kerterre” réalisée en chanvre, sable et chaux. Ce travail a été commencé fin mai et sera finalisé fin septembre. Explications du savoir-faire et découverte en direct.

3 € par adulte, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Visite libre du Parc de sculptures et découverte du savoir faire pour la réalisation d’une cabane style “Kerterre”

La Mare au Sel, Route de Bignan, 56390, Locqueltas, Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00