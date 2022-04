Visite du parc de l’abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye Trois-Fontaines-l'Abbaye Catégories d’évènement: Marne

Trois-Fontaines-l’Abbaye Marne Trois-Fontaines-l’Abbaye Dans le cadre des RENDEZ-VOUS AUX JARDINS.

Le Dim. 5 juin 2022 à 15h30 : visite commentée du parc de l’abbaye. Découvrez les trésors botaniques d’un lieu chargé d’Histoire.

Gratuit. Durée de la visite : 2h.
abbayetroisfontaines@gmail.com

