Parc de l'Abbaye de Trois-Fontaines, le dimanche 5 juin à 14:00

**Rendez-vous aux Jardins à l’Abbaye de Trois-Fontaines le Dim. 5 juin 2022 de 14:00 à 18:00** Les jardins de l’abbaye de Trois-Fontaines fondée en 1118 comprennent un vaste tapis vert borné par un bassin dans lequel se mirent statues et tilleuls multi-centenaires. Au XIXe siècle, la mise en scène des ruines de l’église abbatiale du XIIe dotèrent les lieux d’un véritable charme romantique. **Visite libre du parc de l’abbaye de 14h à 18h / Entrée gratuite.** Renseignements : [abbayetroisfontaines@gmail.com](mailto:abbayetroisfontaines@gmail.com) Plus d’informations sur [abbayedetroisfontaines.com](https://www.abbayedetroisfontaines.com/) Visite libre du parc de l’abbaye cistercienne de Trois-Fontaines de 14h à 18h / Entrée gratuite. Parc de l’Abbaye de Trois-Fontaines Place du Château, 51340 Trois-Fontaines l’Abbaye, Marne, Grand Est Trois-Fontaines-l’Abbaye Marne

