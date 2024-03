Visite du parc de la Société d’horticulture, d’arboriculture et de viticulture des Deux-Sèvres Parc de la Société d’Horticulture, d’Arboriculture et de Viticulture des Deux-Sèvres Niort, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Parc de la Société d’Horticulture, d’Arboriculture et de Viticulture des Deux-Sèvres 37 Quai Maurice Métayer, 79000 Niort, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 73 31 95 http://www.sh79.jimdofree.com Ce parc expérimental de la Société d’horticulture, d’arboriculture et de viticulture des Deux-Sèvres comprend une collection d’arbres (fruitiers et ornementaux), de rosiers, de vivaces, de plantes grasses, de végétaux de terre de bruyère et des espaces fleuris réservés aux annuelles.

©sh 79