Le Parc de la Maison alsacienne, rue du Terrain 67116 Reichstett, le samedi 3 juillet à 16:00

La visite débute par une maison de 1544 puis nous une plongée dans le monde baroque pour terminer autour de 1900. Un concert de flûte accompagnera la visite.

Entrée libre

La visite du site est faite par un guide pour découvrir la vie du paysan du XVIe au XXe siècle. Une animation musicale est prévue. Le Parc de la Maison alsacienne,rue du Terrain 67116 Reichstett rue du Terrain 67116 Reichstett Reichstett Bas-Rhin

2021-07-03T16:00:00 2021-07-03T22:30:00

