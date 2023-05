Visite du parc de la Cité International Universitaire de Paris Cité Internationale Universitaire de Paris, Fondation Deutsch de la Meurthe, 17 juin 2023, Paris.

Le samedi 17 juin 2023

de 15h00 à 16h30

.Public adolescents adultes. A partir de 10 ans. payant

Participation libre au chapeau

Et si on inversait les rôles ! Et si le guidé devenait le guidant ! Visite fantastique de la Cité internationale universitaire de Paris. Le guide et conteur Patrick Crespel mal-voyant, vous fera découvrir, à sa manière, ce lieu unique à Paris qu’est la Cité internationale universitaire de Paris.

Des éléments du parc, d’histoire, ou d’architecture lui serviront de tremplins pour vous emmener vers l’univers du fantastique ! Située dans le 14e arrondissement, la Cité internationale est un campus qui abrite 43 maisons et accueille chaque année 12 000 étudiants et chercheurs du monde entier. La renommée des architectes ayant contribué à la réalisation de certaines maisons (Le Corbusier, Claude Parent, Willem Marinus Dudok, etc.) en fait aujourd’hui un haut lieu de l’architecture à Paris. 2e parc de Paris par sa superficie, il est un des poumons verts du sud parisien. Il favorise la préservation d’une flore et d’une faune rares dans Paris intra-muros grâce à son mode de gestion écologique.

Cité Internationale Universitaire de Paris, Fondation Deutsch de la Meurthe 37 Boulevard Jourdan 75014 Paris

Contact : 06 76 53 78 87

Amandine Poude Valérie