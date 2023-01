Visite du parc de dameuses et usine à neige Arette Arette Catégories d’Évènement: Arette

Visite du parc de dameuses et usine à neige Arette, 22 février 2023

Pyrénées-Atlantiques EUR Visite du parc de dameuses de La Pierre Saint-Martin et l’usine à neige.

Rdv au garage des dameuses (quartier des chalets, avant les chalets du Pas de l’Ours).

