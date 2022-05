Visite du parc de Blossac de Poitiers Parc de Blossac Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

Visite du parc de Blossac de Poitiers Parc de Blossac, 5 juin 2022, Poitiers. Visite du parc de Blossac de Poitiers

Parc de Blossac, le dimanche 5 juin à 10:00

Inscrit dans les grands travaux d’urbanisme et d’embellissement réalisés à partir de 1750 à Poitiers, ce parc à la française a été créé à l’initiative du comte de Blossac, intendant du Poitou. Jardin d’agrément, rendez-vous des promeneurs ou lieu de fêtes, il a été enrichi d’un jardin à l’anglaise (1905) et de jardins contemporains (2003).

Places limitées – Inscription obligatoire au Palais tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h

Découvrez le grand parc urbain historique de Poitiers Parc de Blossac Place du 18 juin 1940, Poitiers, Vienne, Nouvelle-Aquitaine Poitiers Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Poitiers, Vienne Autres Lieu Parc de Blossac Adresse Place du 18 juin 1940, Poitiers, Vienne, Nouvelle-Aquitaine Ville Poitiers lieuville Parc de Blossac Poitiers Departement Vienne

Parc de Blossac Poitiers Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poitiers/

Visite du parc de Blossac de Poitiers Parc de Blossac 2022-06-05 was last modified: by Visite du parc de Blossac de Poitiers Parc de Blossac Parc de Blossac 5 juin 2022 Parc de Blossac Poitiers Poitiers

Poitiers Vienne