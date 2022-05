Visite du parc botanique “Reflets de Jardin” Reflets de jardin Penin Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Visite libre ou visite guidée du parc “Reflets de Jardin”. C’est un jardin de 5000 m2 composé de 2000 plantes différentes venant des cinq continents. Un plaisir pour les amoureux des plantes et les passionnés de botanique. Les visites guidées sur réservation par téléphone ou par mail démarrent à 10h et à 15h précises. Tél 06 20 05 30 51 Mail [[contact@refletsdejardin.com](mailto:contact@refletsdejardin.com)](mailto:contact@refletsdejardin.com)

Tarifs : Visite libre 7 € par personne. Visite guidée 10 € par personne.

