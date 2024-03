Visite du parc botanique et historique Jeanine Dessay à Pontarlier Parc Jeanine Dessay Pontarlier, samedi 1 juin 2024.

Visite du parc botanique et historique Jeanine Dessay à Pontarlier Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Parc Jeanine Dessay

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », venez découvrir un ancien jardin de couvent du XVIIe siècle, devenu un parc botanique urbain. Il est dédié à la botanique, à l’histoire de la ville de Pontarlier, à la biodiversité, et à la détente.

Parc Jeanine Dessay Chemin à Canon, 25300 Pontarlier Pontarlier 25300 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté https://www.ville-pontarlier.fr/page/activites-et-loisirs/loisirs-et-detentes/parc-jeanine-dessay Ce jardin historique du couvent des Bernardines, devenu jardin pédagogique, historique et botanique regroupe 1 400 espèces végétales différentes de la flore locale et mondiale. Y sont réunies dans un jardin ethno-botanique, un bassin, un jardin alpin, une petite tourbière et un verger d’altitude. Accessible depuis l’entrée située sur le chemin à canon, près de la halle Pasteur.

© O. Chiodi