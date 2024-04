Visite du parc à l’anglaise et du jardin de roses anciennes de l’abbaye de Bèze Abbaye de Bèze Bèze, samedi 1 juin 2024.

Visite du parc à l’anglaise et du jardin de roses anciennes de l’abbaye de Bèze Bienvenue dans le parc à l’anglaise de l’abbaye de Bèze traversé par la Bèze, redessiné au XIXe siècle. 1 et 2 juin Abbaye de Bèze Entrée : 5 € par adulte | Pour les 18-25 ans : 2,50 € par personne | Pour les moins de 18 ans : gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Découvrez de nombreux arbres remarquables : platanes et séquoia bicentenaires, hêtre pourpre majestueux, catalpa remarquable.

Visitez également le jardin de fleurs et de roses anciennes avec près de 250 variétés à découvrir : des coloris incomparables, du pourpre le plus foncé au blanc nacré, des parfums envoûtants et poivrés.

Les créateurs et jardiniers seront présents dans les jardins, tout au long des 2 jours d’ouverture pour répondre à toutes vos questions.

Abbaye de Bèze 18 Rue de l’Encloître 21310 Bèze Bèze 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 17 64 24 41 http://abbayedebeze.blogspot.com Ce jardin de fleurs (roses anciennes) et son orangerie au toit bourguignon (1910) enceints dans un parc à l’anglaise du XIXe siècle (2 hectares), traversé par la Bèze, et planté de nombreux arbres remarquables : platanes bicentenaires, séquoia, catalpa, hêtre pourpre se trouve au cœur historique de l’ancienne abbaye de Bèze (classée Monument Historique). Fondée en 630, l’abbaye bénédictine Saint-Pierre de Bèze est l’une des plus anciennes de Bourgogne-Franche-Comté. Elle fut en effet la quatrième des abbayes mérovingiennes du diocèse de Langres. Ses bâtiments subsistants (bâtiments conventuels), qui datent pour l’essentiel du XVIIIe siècle (à l’exception des restes d’une chapelle du XIIe siècle), sont les témoins d’une histoire qui embrasse plus d’un millénaire, du début du VIIe siècle à la Révolution française, où elle fut vendue comme bien national. Un parking gratuit est disponible devant les grilles de l’abbaye.

© Juliette Brasart