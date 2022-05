Visite du parc à l’Anglaise du Château d’Hendecourt Parc de Château d’Hendecourt les Cagnicourt Hendecourt-lès-Cagnicourt Catégories d’évènement: Hendecourt-lès-Cagnicourt

Pas-de-Calais

le dimanche 5 juin 2022

Parc de Château d'Hendecourt les Cagnicourt, le dimanche 5 juin à 09:30

Parc de 8 ha dessiné par l’illustre paysagiste Edouart Redont , avec arbres remarquables servant d’écrin à un imposant château Art Déco et à une chapelle en pierre blanche. Allées de vernis du Japon, de charmes centenaires et de frênes, pièce d’eau, statues, pergolas, gloriette émergent de bosquets et massifs fleuris, avec rosiers anciens et modernes, graminées, vivaces.

Entrée libre,, nombre illimité de visiteurs, accès handicapés

16, rue du Mont 62182 HENDECOURT
Hendecourt-lès-Cagnicourt
Pas-de-Calais

2022-06-05T09:30:00 2022-06-05T19:00:00

