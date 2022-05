Visite du parc à l’anglaise de la Lanfrière Parc et jardin de la Lanfrière Montjean Catégories d’évènement: Mayenne

Venez visiter un jardin français limité par une balustrade datant de la construction de la maison et un salon de verdure en charme, – un grand parc à l’anglaise (15 ha) où l’on trouve de nombreux arbres remarquables, – un ensemble de bâtiments de services parfaitement homogène avec 2 grands corps de bâtiments et surtout un pigeonnier chinois. Le château de la Lanfrière à Montjean est un logis datant du XIXe siècle avec un jardin à la française et un parc à l’anglaise. Parc et jardin de la Lanfrière Montjean Mayenne Montjean Mayenne

